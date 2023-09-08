Menhub Segera Terbitkan Izin Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Izin operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan segera dikeluarkan. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan mengeluarkan sertifikat izin operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam dua minggu ke depan.

Menhub mengatakan saat ini proses sertifikasi izin operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan.

Dia juga memastikan sertifikasi tersebut akan dikeluarkan sebelum 1 Oktober 2023 yang memang direncanakan akan dilakukan peresmian.

"(Sertifikasi izin operasi) dalam 1 atau 2 minggu ini akan kita keluarkan," kata Menhub di Gedung DPR RI, Kamis, 7 September 2023.

Disisi lain, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator KCJB mengharapkan izin operasional dapat segera keluar.

Pasalnya KCJB tersebut direncanakan akan diresmikan pada 1 Oktober 2023.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan uji coba KCJB mulai dari sarana, prasarana, sunber daya manusia.

Bahkan Dwiyana menyebutkan dalam satu hari terdapat 30 kereta cepat lakukan uji coba bersama dengan Kementerian Perhubungan.