Di Depan Luhut, China Tegaskan Komitmen Atasi Krisis Iklim

JAKARTA - Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi China, Jin Zhuanglong memastikan, pihaknya terus memperdalam kerja sama dengan pemerintah Indonesia.

Kolaborasi itu untuk mengatasi persoalan krisis iklim saat ini.

"Tiongkok dan Indonesia menjaga keberlangsungan kerja sama, Tiongkok memperdalam kerja sama dengan Indonesia, yang terus bersinergi untuk menghadapi masalah yang krisi dengan cara yang baik dengan menciptakan masa depan yang lebih baik," ujar Jin Zhuanglong saat Gala Dinner Indonesia Sustainability Forum 2023 di Jakarta, Kamis, 7 September 2023.

Dia memandang pembahasan perubahan iklim dan energi baru dan terbarukan sangat relevan dengan kondisi riil.

Menurunnya, pertumbuhan ekonomi tidak harus merusak lingkungan, negara bisa menjaga kapitalisasinya, tapi tidak membuat lingkunganya terancam.

Jin Zhuanglong mengklaim China menjadi pencetus dan pencipta filosofi ramah lingkungan. Sehingga, konsep dan sudut pandang tersebut dapat diikuti negara lainnya.