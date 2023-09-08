Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Di Depan Luhut, China Tegaskan Komitmen Atasi Krisis Iklim

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |07:31 WIB
Di Depan Luhut, China Tegaskan Komitmen Atasi Krisis Iklim
Menko Luhut Binsar Pandjaitan dan China komitmen atasi iklim global. (Foto: MPI)
Di Depan Luhut, China Tegaskan Komitmen Atasi Krisis Iklim

 

JAKARTA - Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi China, Jin Zhuanglong memastikan, pihaknya terus memperdalam kerja sama dengan pemerintah Indonesia.

Kolaborasi itu untuk mengatasi persoalan krisis iklim saat ini.

"Tiongkok dan Indonesia menjaga keberlangsungan kerja sama, Tiongkok memperdalam kerja sama dengan Indonesia, yang terus bersinergi untuk menghadapi masalah yang krisi dengan cara yang baik dengan menciptakan masa depan yang lebih baik," ujar Jin Zhuanglong saat Gala Dinner Indonesia Sustainability Forum 2023 di Jakarta, Kamis, 7 September 2023.

Dia memandang pembahasan perubahan iklim dan energi baru dan terbarukan sangat relevan dengan kondisi riil.

Menurunnya, pertumbuhan ekonomi tidak harus merusak lingkungan, negara bisa menjaga kapitalisasinya, tapi tidak membuat lingkunganya terancam.

Jin Zhuanglong mengklaim China menjadi pencetus dan pencipta filosofi ramah lingkungan. Sehingga, konsep dan sudut pandang tersebut dapat diikuti negara lainnya.

