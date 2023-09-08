Harga Emas Dunia Terjun Bebas

JAKARTA - Harga emas dunia kembali melemah pada akhir perdagangan, Jumat (8/9/2023).

Di mana emas dunia mencatat penurunan untuk sesi ketiga berturut-turut karena investor mengamati data ekonomi terkini dan pidato pejabat Federal Reserve untuk mencari isyarat mengenai jalur suku bunga AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, menyusut YSD1,70 atau 0,09% menjadi ditutup pada USD1.942,50 per ounce, setelah diperdagangkan menyentuh tertinggi sesi di USD1.947,90 dan terendah di USD1.940,30. Demikian seperti dilansir Antara pagi ini.

Data ekonomi yang dirilis Kamis juga melemahkan harga emas. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa permohonan klaim pengangguran AS turun 13.000 menjadi 216.000 untuk pekan yang berakhir 2 September. Ini adalah level terendah sejak Februari.