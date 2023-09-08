Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Beras Tahap 2 Cair Pekan Depan

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |07:52 WIB
Bansos Beras Tahap 2 Cair Pekan Depan
Bansos beras tahap 2 cair pekan depan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memulai penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Senin (11/9/2023) pekan depan.

“Mulai Senin depan Bulog akan mendistribusikan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta KPM selama tiga bulan ke depan. Ini merupakan langkah intervensi yang perlu dilakukan pemerintah agar harga beras dapat kembali stabil,” kata Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi di Gedung DPR RI, Jakarta seperti dilansir Antara, Jumat (8/9/2023).

Arief menyampaikan penyaluran beras selama tiga bulan ke depan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bertujuan untuk menekan harga beras di pasar dan membantu mengendalikan inflasi di daerah-daerah

“Apalagi ini dilaksanakan selama tiga bulan dan itu ekuivalen sekitar 7 sampai 8 persen. Kita akan terus berupaya menekan harga beras di pasar sehingga masyarakat tidak perlu cemas dan panic buying,” tambahnya.

Lebih lanjut, Arief menekankan pada proses penyaluran perlu ada kesesuaian dan meminimalisir kekeliruan di lapangan. Khusus distribusi ke daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan) juga akan dilakukan efektivitas pengiriman, misalnya dengan langsung mengirimkan sekaligus untuk paket bantuan dua atau tiga bulan yang bertujuan untuk mengakselerasi pengiriman.

“Data penerima bantuan pangan beras agar benar-benar dilakukan cross check, sehingga bisa tepat sasaran,” jelasnya.

Halaman:
1 2
