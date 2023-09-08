Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Bicara Penyelamatan Dunia dari Ancaman Perubahan Iklim

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |08:04 WIB
Sri Mulyani Bicara Penyelamatan Dunia dari Ancaman Perubahan Iklim
Menteri Keuangan Sri Mulyani bahas keselamatan dunia dari perubahan iklim. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membahas persoalan pembiayaan (financing) dalam pembicaraan tentang keberlanjutan (sustainability) selalu menjadi batu sandungan.

“Ketika kita berbicara tentang keberlanjutan, kita semua selalu dihadapkan pada batu sandungan yang sangat penting, yaitu pembiayaan. Banyak yang sudah memperkirakan apa yang sebenarnya diperlukan untuk menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim ini. Keuangan berkelanjutan adalah salah satu hal yang paling penting, dan kita semua tahu bahwa kebutuhan untuk memobilisasi pembiayaan sangatlah penting,” ujarnya dalam dalam Gala Dinner Indonesia Sustainability Forum 2023 dengan dengan topik “Indonesia Welcomes Further International Collaboration for a Better Tomorrow” yang dipantau secara virtual, di Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis, 7 September 2023.

 BACA JUGA:

Sri memberi contoh, misalnya di Indonesia yang dinilai akan terus bertumbuh, sehingga elastisitas permintaan energi bakal jauh lebih tinggi. Dalam arti, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di Tanah Air membuat pertumbuhan energi jauh lebih besar.

 BACA JUGA:

Untuk menghindari peningkatan emisi karbon yang dihasilkan dari pertumbuhan energi, maka perlu dilakukan investasi lebih banyak dalam energi terbarukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berlanjut.

Berdasarkan hasil pembahasan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dalam Conference of the Parties (COP) 26 di Glasgow, Skotlandia diperkirakan Indonesia membutuhkan 280 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk bisa mencapai target Nationally Determined Contribution/NDC mengurangi karbondioksida (CO2) lebih dari 42 persen pada 2030.

Halaman:
1 2
