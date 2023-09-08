Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kabar Pertalite Dihapus, Erick Thohir: Yang Ngomong Siapa?

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |08:14 WIB
Kabar Pertalite Dihapus, Erick Thohir: Yang Ngomong Siapa?
Menteri BUMN Erick Thohir bahas soal kabar Pertalite dihapuskan. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah kabar penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

Namun dia menyebut penggunaan BBM bersubsidi itu perlu diefisienkan.

"Yang ngomong siapa? Kan tidak pernah ada statement Pertalite dihapuskan, tidak pernah ada loh. Tetapi efisiensi penggunaan Pertalite harus terjadi," kata Erick saat ditemui di Gedung Galeri Koperasi dan UMKM, Tangerang Selatan, Banten seperti dilansir Antara, Jumat (8/9/2023).

Efisiensi penggunaan Pertalite, sambung Erick, dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi dengan nilai oktan 90 itu tidak salah sasaran.

"Jangan orang mampu beli bensin subsidi, itu kan enggak boleh. Nah itulah kenapa yang namanya Pertamax tetap ada," tutur Erick.

Erick menganjurkan bagi masyarakat mampu untuk beralih menggunakan bahan bakar campuran bioetanol yang lebih ramah lingkungan untuk menekan polusi udara seperti yang diterapkan di Brasil.

