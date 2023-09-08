RI Panen Biomassa untuk Sumber Energi Pembangkit Listrik

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengembangkan ekosistem hijau di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu bagian dari program pengembangan biomassa untuk sumber energi PLTU.

Direktur Utama PT PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan program tersebut berbasis pada keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen hingga 2030.

“Dalam rangka mencapai target NZE yang selaras dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan terobosan, maka dari itu kerja sama PLN dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, PLN EPI dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi salah satu bagian dari program pengembangan biomassa untuk green economy,” kata Iwan dalam keterangan resmi dilansir Antara, Jumat (8/9/2023).

Iwan menuturkan bahwa enam bulan yang lalu telah dilakukan pilot project di Gunung Kidul, berupa penanaman 50.000 pohon dari berbagai jenis dengan memanfaatkan pupuk FABA (Fly Ash Bottom Ash) yaitu limbah sisa pembakaran batu bara dari PLTU.