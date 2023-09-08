Jokowi Siap Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Usai Pulang dari India

Presiden Jokowi akan jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung usai pulang dari India. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) usai dirinya menghadiri gelara KTT G20 di India.

"Presiden mungkin setelah pulang dari India (Jajal KCJB) setelah itu," kata Menhub di Gedung DPR, dikutip Jumat (8/9/2023).

Menhub juga mengatakan bahwa setelah dijajal oleh Presiden, kereta cepat Jakarta-Bandung akan dibuka bagi masyarakat secara gratis.

"Nanti setelah Presiden ya," katanya.

Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan bahwa sebelum beroperasi secara operasional masyarakat disepanjang jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan masyarakat dapat menjajal secara gratis pada September 2023.

"Kita harapkan September ini bisa kita mulai. jadi sebelum cod pasti kita akan lakukan uji coba untuk penumpang tidak berbayar, termasuk penumpang di kanan kiri trase yang terdampak. itu pasti," kata Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Stasiun Halim Jakarta, Rabu, 6 September 2023.

Meski begitu, Dwiyana belum dapat memastikan tanggal pasti masyarakat sekitar jalur dan masyarakat umum dapat menjajal kereta cepat.