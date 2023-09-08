Harga Emas Antam Hari Ini Naik Jadi Rp1.068.000/Gram

JAKARTA - Harga emas hari ini mengalami kenaikan Rp4.000 per gram, yang diikuti juga dengan buyback. Pada perdagangan hari ini, Jumat (8/9/2023), harga emas Antam dibanderol Rp1.068.000 per gram.

Sementara itu, jika masyarakat ingin ingin menjual emas mereka, akan dihargai Rp950.000 per gram atau naik Rp5.000 per gram.

Mengutip dari laman logammulia.com, cetakan emas Antam terkecil, yakni 0,5 gram berada di Rp584.500.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram dihargai Rp5.115.000, dan 10 gram Rp10.175.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp50.545.000.

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp504.320.000 dan Rp1.008.600.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.