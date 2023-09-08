MNC Finance Serahkan Hadiah Motor ke Nasabah

JAKARTA - MNC Finance menyerahkan hadiah sepeda motor kepada goldnya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Hadiah tersebut diserahkan oleh Kepala Cabang MNC Finance Kendari di rumah nasabahnya, Muhammad Jufri.
Perasaan senang dan bahagia pun nampak dari raut wajah Muhammad Jufri.
Motor itu diantar langsung ke rumahnya di Jalan R supranto Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Kamis, 7 September 2023.
Selain itu penerima hadiah juga menjadi nasabah yang lebih awal melunasi pembiayaannya sebelum berakhir masa kontrak.