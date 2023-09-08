MNC Finance Serahkan Hadiah Motor ke Nasabah

, Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |08:55 WIB

MNC Finance beri hadiah motor ke nasabah. (Foto: MPI)

JAKARTA - MNC Finance menyerahkan hadiah sepeda motor kepada goldnya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Hadiah tersebut diserahkan oleh Kepala Cabang MNC Finance Kendari di rumah nasabahnya, Muhammad Jufri.

BACA JUGA:

Perasaan senang dan bahagia pun nampak dari raut wajah Muhammad Jufri.

Motor itu diantar langsung ke rumahnya di Jalan R supranto Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Kamis, 7 September 2023.

BACA JUGA:

Selain itu penerima hadiah juga menjadi nasabah yang lebih awal melunasi pembiayaannya sebelum berakhir masa kontrak.