HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Gelar Pertemuan dengan Presiden Korsel di Istana Negara, Bahas Apa?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |09:22 WIB
Jokowi Gelar Pertemuan dengan Presiden Korsel di Istana Negara, Bahas Apa?
Presiden Jokowi gelar pertemuan dengan Presiden Korsel di Istana Negara. (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di Istana Merdeka pada Jumat (8/9/2023) pagi ini.

Pantauan di lokasi, Presiden Yoon tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 08.32 WIB. Kedatangan Presiden Yoon langsung disambut oleh Presiden Jokowi.

 BACA JUGA:

Saat memasuki Istana Merdeka, Presiden Jokowi dan Presiden Yoon melakukan sesi foto bersama. Setelahnya, Presiden Jokowi mempersilahkan Presiden Yoon untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu.

Usai mengisi buku tamu, Presiden Jokowi memperkenalkan delegasi Indonesia yang hadir.

 BACA JUGA:

Di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Halaman:
1 2
