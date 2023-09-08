Diapit Para Menteri, Sri Mulyani Ungkap Disebut Pelit oleh Luhut Cs

Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut pelit oleh Menteri Luhut Cs. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani duduk paling cantik di antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Momen itu terjadi sebelum pembukaan acara ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) oleh Presiden Jokowi dalam rangkaian KTT ASEAN ke-43.

"Kira-kira Ngobrol apa Para Menteri ini…? Bukan tentang perkembangan politik dalam negeri dan pergerakan koalisi yang dinamis dan riuh akhir-akhir ini," tulisnya dalam akun Instagram @smiindrawati dikutip Jumat (8/9/2023).

Kemudian Sri mengaku kalau para menteri ini bahkan curhat tentang anggaran masing-masing.

"Kementerian yang masih kurang dan minta ditambah. Menkeu jangan terlalu pelit," kata Sri menirukan omongan para menteri tersebut.

Diketahui acara AIPF mengubah rivalitas di Indo-Pacific dan kecenderungan fragmentasi global menjadi kerja sama yang saling bermanfaat. Indonesia terus menjadi jembatan kerja sama tersebut.