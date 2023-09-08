Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diapit Para Menteri, Sri Mulyani Ungkap Disebut Pelit oleh Luhut Cs

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |09:51 WIB
Diapit Para Menteri, Sri Mulyani Ungkap Disebut Pelit oleh Luhut Cs
Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut pelit oleh Menteri Luhut Cs. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani duduk paling cantik di antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Momen itu terjadi sebelum pembukaan acara ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) oleh Presiden Jokowi dalam rangkaian KTT ASEAN ke-43.

 BACA JUGA:

"Kira-kira Ngobrol apa Para Menteri ini…? Bukan tentang perkembangan politik dalam negeri dan pergerakan koalisi yang dinamis dan riuh akhir-akhir ini," tulisnya dalam akun Instagram @smiindrawati dikutip Jumat (8/9/2023).

Kemudian Sri mengaku kalau para menteri ini bahkan curhat tentang anggaran masing-masing.

"Kementerian yang masih kurang dan minta ditambah. Menkeu jangan terlalu pelit," kata Sri menirukan omongan para menteri tersebut.

 BACA JUGA:

Diketahui acara AIPF mengubah rivalitas di Indo-Pacific dan kecenderungan fragmentasi global menjadi kerja sama yang saling bermanfaat. Indonesia terus menjadi jembatan kerja sama tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement