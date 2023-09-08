Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pakai Amonia Hijau, PLTU Jawa 9 dan 10 Jadi Pembangkit Listrik Hybrid Pertama di Indonesia

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |09:59 WIB
Pakai Amonia Hijau, PLTU Jawa 9 dan 10 Jadi Pembangkit Listrik Hybrid Pertama di Indonesia
PLTU Jawa 9 dan 10 Bakal Gunakan Amonia Hijau. (foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pembangkit Listrik Jawa 9 dan 10 menjadi pembangkit hybrid pertama yang menggunakan amonia hijau dan hidrogen hijau dalam proses produksinya.

PT Indo Raya Tenaga sebagai pemilik dan operator PLTU Jawa 9&10 melakukan kerjasama dengan Doosan Enerbility yang disaksikan oleh pemerintah kedua negara, Indonesia dan Korea Selatan, dalam rangkaian Pertemuan Meja Bundar Bisinis KTT ASEAN. 

Pembangkit ini bersama pembangkit lain kembarannya di Korea, diharapkan bisa menggunakan amonia hijau dan hidrogen hijau yang bertujuan untuk mendukung kebijakan net zero emission kedua negara; baik RI maupun Korea Selatan.

President Director Indo Raya Tenaga Peter Wijaya menerangkan, alasan ditetapkan PLTU Jawa 9 dan 10 menginisiasikan green ammonia, karena pembangkit listik ini merupakan satu-satunya pembangkit yang menggunakan teknlologi SCR di Indonesia. 

"Karena adanya teknologi itu, Jawa 9 dan 10 bisa dianggap sebagai power plant hybrid yang menjadikan amonia sebagai bahan bakar hingga 60%-nya. Nah, hal itu sudah di-review dengan PLN engineering dan hasilnya memuaskan,” ujarnya, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Peter menjelaskan, MoU merupakan kesepakatan kedua pihak untuk melakukan studi bersama untuk mengembangkan roadmap dan perencanaan atas permintaan dan rantai pasokan amonia hijau di Indonesia. Diakuinya, hingga saat ini, belum ada pembangkit yang menggunakan amonia hijau dan hidrogen hijau secara komersial.

Namun hasil review yang dilakukan pihaknya bersama pemangku kepentingan di Korea, seperti Kepco (Korea Electric Power Corporation) Research Institute, kemudian Komipo (Korea Midland Power Co. Ltd), dan pabrikan yaitu Doosan, beberapa waktu lalu, menyimpulkan hal sangat positif.

Didapati, bahwa boiler pada pembangkit berteknologi SCR ini memang bisa menggunakan amonia hijau dan hidrogan hijau sampai 60% dari materi energi yang dipakai guna produksi listriknya.

Keseriusan ini pun didukung pemerintah Korea dan Indonesia. Ini ditegaskan dengan kehadiran Menteri Perdagangan Korea, Dukgeun Ahnr dan Menteri Kordinator Maritim dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dalam agenda MoU ini.

Halaman:
1 2
