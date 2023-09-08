Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI: Konsumen Optimistis soal Kondisi Ekonomi RI pada Agustus 2023

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |11:01 WIB
BI: Konsumen Optimistis soal Kondisi Ekonomi RI pada Agustus 2023
Bank Indonesia soal survey konsumen Agustus 2023. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Agustus 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

"Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2023 sebesar 125,2, lebih tinggi dibandingkan dengan 123,5 pada Juli 2023," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

 BACA JUGA:

Meningkatnya keyakinan konsumen pada Agustus 2023 didorong oleh tetap kuatnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

"IKE tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya, terutama pada Indeks Pembelian Barang Tahan Lama," ucap Erwin.

IKE Agustus 2023 yang tetap berada pada area optimis (>100) sebesar 115,5 lebih tinggi dibandingkan 113,8 pada Juli 2023.

 BACA JUGA:

Tetap optimisnya IKE Agustus 2023 didorong oleh meningkatnya semua komponen pembentuknya, tertinggi pada Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (durable goods) yang tercatat sebesar 111,6 meningkat sebesar 3,1 poin dari Juli 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191354/bayar_uang_cash-Pwv6_large.png
Respons BI soal Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai: Rupiah Tak Boleh Ditolak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191344/bi_soal_dana_ke_bank-gQKn_large.jpg
BI: Kucuran Dana Rp200 Triliun Belum Cukup Kuat Dorong Penurunan Bunga Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191338/bank_indonesia-98OT_large.jpg
BI Tetapkan Jadwal Rapat Dewan Gubernur pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/622/3191217/rupiah-F5mb_large.png
Viral Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai, BI: Rupiah Tak Boleh Ditolak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190755/bank_indonesia-PVns_large.jpg
Ini Jadwal Operasional Layanan Bank Indonesia Selama Periode Nataru 2025/2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190506/banjir_di_sumatera-J2Nb_large.jpg
BI Kirim Tambahan Uang Tunai ke Wilayah Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement