HOME FINANCE HOT ISSUE

PUPR Alokasikan Rp47,64 Triliun Bangun 23 Bendungan Baru pada 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |11:20 WIB
PUPR Alokasikan Rp47,64 Triliun Bangun 23 Bendungan Baru pada 2024
PUPR targetkan bangun 23 bendungan pada 2024. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Rp47,64 triliun untuk Direktorat Jendral Sumber Daya Air (SDA) pada Tahun Anggaran 2024.

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan 23 bendungan dengan rincian menyelesaikan 15 bendungan on going dengan target selesai tahun 2024, melanjutkan 7 bendungan on going yang alokasinya akan berlanjut ke tahun anggaran berikutnya serta membangung 1 bendungan baru.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan pada TA 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp21,56 triliun yang digunakan untuk pembangunan 23 bendungan, termasuk revitalisasi Danau Teloko di Sumatera Selatan, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Tempe di Sulawesi Selasatan, dan Danau Ayamaru di Papua.

“Pada tahun 2023 anggaran untuk kegiatan bendungan sebesar Rp13,99 triliun, dan tahun 2024 meningkat sebesar 54% menjadi Rp21,56 triliun. Hal ini karena kami harus menyelesaikan 15 bendungan hingga akhir tahun 2024, jumlah ini adalah penyelesaian bendungan terbanyak per tahun sejak tahun 2015,” kata Bob Arthur dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI Kamis, 7 September 2023.

Adapun 15 bendungan on going yang ditargetkan selesai 2024 adalah Bendungan Keureuto dan Rukoh termasuk bangunan pengarah Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, Leuwikeris di Jawa Barat, Bendungan Jlantah, Bener, Jragung di Jawa Tengah, Bagong di Jawa Timur, Sidan di Bali, Meninting di Nusa Tenggara Barat, Manikin di Nusa Tenggara Timur, Marangkayu di Kalimantan Timur, Bulango Ulu di Gorontalo, Budong-Budong di Sulawesi Barat, dan Way Apu di Maluku.

