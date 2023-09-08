Promo Menarik Kartu Kredit MNC Bank, Gaya Hidup Kekinian tapi Tetap Tetap Hemat

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) kembali menawarkan serangkaian promo menarik untuk mendukung gaya hidup belanja yang serba kekinian namun tetap hemat.

“Kalau kita lihat, generasi milenial saat ini lebih suka menggunakan metode pembayaran digital dan kartu kredit daripada uang tunai. Hal tersebut kemudian menciptakan kemudahan dalam berbelanja secara online dan memungkinkan mereka untuk melacak pengeluaran dengan lebih baik. Untuk itu, MNC Bank terus menyelaraskan program loyalitas/promo kartu kredit agar dapat menjadi daya tarik tambahan bagi mereka. Kartu kredit MNC Bank bukan hanya alat pembayaran, tetapi kini juga mitra finansial yang membantu mereka mencapai tujuan keuangan dengan lebih efisien,” ungkap Wakil Presiden Direktur MNC Bank, Denny Setiawan Hanubrata, Jumat (8/9/2023).

Beirkut ini daftar promo yang ditawarkan kartu kredit MNC Bank. Yuk di cek:

1. Promo KopiKren, Beli Kopi Gratis Kopi

Nikmati kesegaran kopi di gerai KopiKren dengan Kartu Kredit MNC Bank berlogo Mastercard® dan dapatkan bonus 2 kali Kopi senilai Rp50.000 untuk makan di tempat (dine in) dan dibawa pulang (take away) dengan transaksi minimal Rp150 ribu (tidak termasuk ongkos kirim). Promo ini berlaku hingga akhir tahun 2023.

2. Promo Makan di Twist N Go Café & Restaurant

Nikmati hidangan lezat di Twist N Go Café & Restaurant dengan diskon 20% serta free upgrade dan upsize minuman. Promo ini berlaku bagi semua jenis Kartu Kredit MNC Bank dengan minimum transaksi sebesar Rp100 ribu. Manjakan lidah dengan hidangan istimewa di Twist N Go PIK Golf Island, Twist N Go Summarecon Mall Serpong, Twist N Go Express BSD, dan Twist N Go Express Mall BTM Bogor. Promo berlangsung hingga 14 November 2023, jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk mencicipi makanan lezat dengan penawaran spesial.

3. Cashback Isi BBM di Seluruh SPBU

Isi BBM bisa dapet cashback Rp100.000? Bisa dong! Cukup isi BBM minimal Rp250.000/transaksi/kartu dengan total akumulasi transaksi Rp1.000.000 per bulannya menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Cashback akan dikreditkan langsung ke kartu kredit nasabah pada bulan berikutnya setelah transaksi. Khusus untuk kartu tambahan, cashback akan diberikan kepada kartu utama. Periode promo berlaku sampai akhir tahun 2023.

4. Cicilan 0% Beli Produk Samsung - Belanja Hemat dengan Kartu Kredit MNC Bank!

Beli produk Samsung tipe apapun, dapatkan promo cicilan 0% dengan transaksi minimal Rp1 juta menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Pembelian produk Samsung dengan promo tersebut dapat dilakukan di outlet PT Mitra Hub Indonesia yakni Samsung Multi Experience Store (SMS), Samsung Experience Store (SES) dan Samsung Premium Store (SPS). Periode promo cuma sampai akhir tahun 2023, yuk buruan.