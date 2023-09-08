Irjen Kementan Jaga Ketahanan Pangan di Manado

MANADO - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan penanaman secara simbolis bibit kelapa yang berlokasi di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) Solafide Pandi di Jalan Raya Pandu-Wori lingkungan 2, Kel. Pandu Kecamatan Bunaken, Kota Manado.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Jan S Maringka mengatakan penanaman bibit kelapa dilakukan dalam rangka menjelang peringatan 90 tahun Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM).
"ini dilakukaan di sela-sela kegiatan Konsultasi Nasional (Konas) XVI Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak (FK-PKB) PGI di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara," kata Irjen Kementan Jan S Maringka, Jumat (8/9/2023).
Selain itu, penanaman bibit kelapa itu dalam rangka mengoptimalkan gerakan untuk menjaga ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan yang tentunya tidak dilakukan oleh Kementan sendiri.
"Kita mengajak berbagai stakeholder termasuk di antaranya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat tadi hadir bersama-sama kita juga dari Forum Komunikasi umat beragama dan tentunya Sulawesi Utara ingin menunjukkan bahwa kita harus melakukan kerja ini secara bersama-sama ini adalah bentuk Sinergi satu hati untuk menjaga Negeri," tutur Irjen Kementan.