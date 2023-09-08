Penumpang LRT Jabodebek Tembus 50 Ribu Orang pada Akhir Pekan

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) melaporkan jumlah penumpang Kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek mencapai 50 ribu orang pada akhir pekan.

"Jadi untuk hari kerja sudah 30 ribu penumpang, hari Minggu 50 ribu (penumpang). Kita berkomunikasi dengan Menhub berdasarkan evaluasi yang ada kita ingin naikkan jumlah trainset yang kita operasikan," ujar Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Dia menjelaskan penambahan jumlah trainset untuk menindaklanjuti permintaan dari masyarakat. Maka itu nantinya, jam operasional akan diperpanjang.

"Maka itu waktu perjalanan yang sekarang turunnya dari jam 17.00 WIB terkahir itu jam 18.50 WIB. Kita ingin perpanjang sesuai permintaan masyarakat baik dari Stasiun Harjamukti maupun dari Stasiun Jatimulya," tuturnya.

Seblumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan evaluasi setelah adanya laporan empat gangguan utama Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek.