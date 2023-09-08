Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

XL Axiata (EXCL) Buka Suara soal Kabar Merger dengan FREN

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |14:39 WIB
XL Axiata (EXCL) Buka Suara soal Kabar Merger dengan FREN
XL Axiata Bakal Merger dengan FREN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (EXCL) buka suara terkait kabar perseroan akan melakukan penggabungan bisnis atau merger dengan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN).

Sekretaris Perusahaan EXCL, Ranty Astari Rachman menyatakan bahwa hingga saat ini tidak terdapat transaksi terkait dengan rencana merger yang dilakukan oleh EXCL dan FREN.

“Jadi dalam melaksanakan setiap rencana transaksi atau aksi korporasi, perseroan akan senantiasa memperhatikan dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk di antaranya ketentuan di bidang pasar modal,” kata Ranty dalam keterangan resminya, Kamis (7/9/2023).

Ranty melanjutkan, sampai saat ini tidak ada informasi atau kejadian penting yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan, serta dapat memengaruhi harga saham perseroan yang dapat perseroan sampaikan.

“Dalam hal terdapat informasi material yang terjadi pada perseroan, informasi material tersebut akan diinformasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuh Ranty.

