HOME FINANCE HOT ISSUE

Para Sarjana Ekonomi RI Bakal Kumpul Bareng, Bahas 3 Masalah Ini

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |15:05 WIB
Para Sarjana Ekonomi RI Bakal Kumpul Bareng, Bahas 3 Masalah Ini
ISEI Gelar Sidang Pleno. (Foto: Okezone.com/Kharis)
A
A
A

JAKARTA – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menggelar sidang pleno ke-23. ISEI pun mengusung tiga pesan utama.

Ketua Umum ISEI Perry Warjiyo yang juga Gubernur Bank Indonesia, mengatakan, ada tiga poin utama dalam Sidang Pleno ke-23 yakni 'Peran ISEI Memperkuat Sinergi untuk Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Menuju Indonesia Maju'.

"Tiga pesan utama, saya akan jelaskan satu-satu," kata Perry Warjiyo, Jum'at (8/9/2023), pada Konferensi Pers Sidang Pleno ISEI ke-23.

Adapun isi dari tiga pesan utama dalam sidang ini sebagai berikut.

Pertama, All-out

Berdasarkan hasil voting pejabat dan anggota ISEI 2023, provinsi Bengkulu ditetapkan dan siap menjadi tuan rumah perhelatan tahunan terbesar ISEI.

yang mengundang pengurus ISEI dari seluruh penjuru daerah (51 cabang aktif), pemangku kebijakan terkait, serta para prominent person di bidangnya.

"Di bengkulu karena memang tradisi kami di ISEI setiap sidang Pleno itu kita voting bersama dengan seluruh pengurus pusat maupun pengurus cabang," ujar Perry Warjiyo.

Kedua, Impactful

Rangkaian kegiatan Sidang Pleno ditujukan untuk sekaligus mengangkat berbagai keunggulan serta aspek strategis dari provinsi setempat, mulai dari aspek pendidikan, sosial-budaya, hingga kepariwisataan.

"Dalam Sidang Pleno ISEI 23 ini tidak hanya rapat mengevaluasi program kerja dan sekaligus rencana untuk tahun depan. Tapi juga kita akan merumuskan salah satunya adalah kebijakan publik yang nanti akan saya jelaskan sebagai masukan kepada pemerintah untuk memperkuat Sinergi untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi Indonesia menuju Indonesia maju," jelasnya.

Ketiga, Inclusive

Kalangan akademisi maupun masyarakat, terbuka untuk berpartisipasi dalam kegiatan seminar nasional dan call of papers conference yang merupakan bagian rangkaian sidang tahunan (pleno) ISEI tahun 2023.

