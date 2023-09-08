Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IATA Targetkan Produksi 7 Juta Metrik Ton Batu Bara pada 2024

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |15:13 WIB
IATA Targetkan Produksi 7 Juta Metrik Ton Batu Bara pada 2024
IATA Publik Expose di Jakarta (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) membidik produksi batu bara 7 juta metrik ton (MT) pada 2024. Ekspektasi terhadap pemulihan harga batu bara menjadi katalis positif bagi perseroan menatap rencana kerja tahun depan.

Presiden Direktur IATA Suryo Eko Hadianto menyebut fluktuasi harga batu bara saat ini merupakan hal yang wajar. Pihaknya optimis, harga si emas hitam bakal terdongkrak tahun depan, bahkan lebih awal.

"Kami punya prediksi akhir tahun ini harganya akan membaik, angkanya seperti apa mungkin akan terkoreksi sedikit karena ada isu lingkungan dan sebagainya," kata Suryo dalam Public Expose di Jakarta Pusat, Jumat (8/9/2023).

Suryo menambahkan pihaknya tengah fokus untuk mendorong efisiensi pertambangan demi memangkas sejumlah beban produksi. IATA berencana membangun conveyor untuk memindahkan batu bara ke tongkang agar lebih efisien, murah, dan tepat waktu.

Conveyor didesain memiliki kapasitas 1.000 ton per jam. Dengan adanya sistem ini, waktu pengisian batu bara (loading time) ke tongkang hanya berkisar selama 10 jam, dari 24 jam jika memakai mekanisme pengangkutan dengan truk. Selebihnya, hal ini juga akan memangkas biaya. operator.

