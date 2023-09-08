RI-Singapura Bidik Proyek Energi Rendah Karbon hingga Listrik Lintas Batas

JAKARTA - Indonesia dan Singapura membidik proyek energi rendah karbon dan perdagangan listrik lintas batas. Aksi kedua negara itu bagian dari kerja sama yang sudah disepakati dua tahun lalu.

Menteri Tenaga Kerja Singapura, Tan See Leng menyatakan, pihaknya dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia segera melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

Menurutnya, MOU tersebut akan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memfasilitasi proyek-proyek komersial dalam pengembangan energi rendah karbon dan perdagangan listrik lintas batas, hingga interkoneksi antara kedua negara.

"MOU ini dibangun berdasarkan dua MOU energi kedua negara sebelumnya, dimana kami menandatangani perjanjian dalam dua tahun terakhir," ujarnya dalam acara Indonesia Sustainability Summit, 202 di Park Hyatt Jakarta Venue Berkelas untuk Beragam Event, Jumat (8/9/2023).

Dia memastikan Singapura memiliki proyek nyata yang menunjukkan komitmen pemerintah di kawasan tersebut terhadap energi bersih.