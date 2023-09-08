Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Daftar CPNS Kejaksaan RI 2023 dan Syarat Lengkap

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |15:45 WIB
Cara Daftar CPNS Kejaksaan RI 2023 dan Syarat Lengkap
Ilustrasi cara daftar CPNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Simak cara daftar CPNS Kejaksaan RI 2023 bagi calon pelamar. Adapun pendaftaran CPNS kejaksaan RI 2023 telah disampaikan melalui laman media sosial official resmi Biro Kepegawaian Kejaksaan RI.

“Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN perihal Jadwal Seleksi CASN Tahun 2023, maka rangkaian pembukaan seleksi CASN adalah tanggal 16 September 2023. Ayo persiapkan diri dengan matang sambil terus pantengin info terbaru dari kami.” Melansir postingan resmi @kejaksaan.ri

Lantas postingan tersebut pastinya memicu rasa penasaran serta banyak pertanyaan terkait bagaimana cara dan syarat lengkap untuk mendaftarkan diri? Oleh karena itu simak ulasan satu ini selengkapnya, sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (08/09/2023) terkait cara daftar CPNS kejakasaan RI 2023 dan syarat lengkap.

Perlu diketahui bahwa pembukaan lowongan kerja CPNS kejaksaan RI 2023 berlaku untuk lulusan SMA, D3 hingga Sarjana S1. Semua cara pendaftarannya dilakukan secara online dengan mengakses website resmi Badan Kepegawaian Negara RI atau dengan mengklik tautan ini: https://sscasn.bkn.go.id/.

