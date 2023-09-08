Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Momen Erick Thohir Joget Bareng Menteri Basuki

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |07:04 WIB
Momen Erick Thohir Joget Bareng Menteri Basuki
Momen Erick Thohir Joget Bareng Pak Bas. (Foto: Okezone.com/
A
A
A

JAKARTA- Menteri BUMN yakni Erick Thohir joget bareng Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Hal tersebut diunggah oleh Erick Thohir di akun instagram pribadinya. Terlihat Erick mengenakan kemeja hitam sedang asyik berjoget menghampiri Basuki Hadimuljono yang kerap dipanggil Pak Bas.

Dalam unggahan tersebut, Menteri BUMN itu memberikan caption yang sedang tren emang boleh se-no comment itu hingga menandai akun instagram Basuki.

“Emang boleh se-no comment ini Pak Bas?,” tulis Erick dalam unggahan videonya.

Berbagai momen keseruan pada gala dinner KTT ASEAN turut dimeriahkan para Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang ikut bergoyang.

Menteri Luar Negeri Retno tidak mau ketinggalan, ia pun turut ikut menikmati alunan lagu ‘no comment’ yang dilantunkan penyanyi Aurelie Moeremans.

"Gini Bu Goyangnya gini Bu," kata Erick sambil memperagakan sebuah goyangan ke Menlu Retno. Dikutip, Rabu 6 September 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement