Momen Erick Thohir Joget Bareng Menteri Basuki

JAKARTA- Menteri BUMN yakni Erick Thohir joget bareng Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Hal tersebut diunggah oleh Erick Thohir di akun instagram pribadinya. Terlihat Erick mengenakan kemeja hitam sedang asyik berjoget menghampiri Basuki Hadimuljono yang kerap dipanggil Pak Bas.

Dalam unggahan tersebut, Menteri BUMN itu memberikan caption yang sedang tren emang boleh se-no comment itu hingga menandai akun instagram Basuki.

“Emang boleh se-no comment ini Pak Bas?,” tulis Erick dalam unggahan videonya.

Berbagai momen keseruan pada gala dinner KTT ASEAN turut dimeriahkan para Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang ikut bergoyang.

Menteri Luar Negeri Retno tidak mau ketinggalan, ia pun turut ikut menikmati alunan lagu ‘no comment’ yang dilantunkan penyanyi Aurelie Moeremans.

"Gini Bu Goyangnya gini Bu," kata Erick sambil memperagakan sebuah goyangan ke Menlu Retno. Dikutip, Rabu 6 September 2023.