HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan Harga Beras Turun? Ini Kata Dirut Bulog

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |17:36 WIB
Kapan Harga Beras Turun? Ini Kata Dirut Bulog
Harga Beras Terus Naik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga beras melambung tinggi karena sejumlah faktor. Untuk mengatasi masalah ini, Perum Bulog pun menyiapkan beras yang disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi pun memastikan ketersediaan Beras Operasi Pasar yang kini bernama Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) dan menyikapi perkembangan harga beras di pasaran.

Pria yang akrab disapa Buwas itu mengatakan, dengan kekuatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog saat ini beras SPHP sudah membanjiri pasar-pasar di seluruh daerah melalui pedagang pengecer dan juga melalui retail-retail modern mulai akhir Agustus lalu.

“Kami pantau secara terus menerus situasi sekarang ini dan dengan stok CBP yang kami kuasai saat ini sebanyak 1,6 juta ton maka kami yakinkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu panik karena Bulog memiliki stok yang sangat aman untuk kebutuhan stabilisasi harga beras sepanjang tahun," jelas Buwas.

Dia menegaskan, dari awal tahun hingga hari ini Bulog sudah menggelontorkan sebanyak 756 ribu ton beras SPHP di seluruh Indonesia melalui pedagang pengecer dan juga retail-retail modern. Pihaknya juga sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran bahwa penyaluran beras SPHP ini harus berjalan lancar sepanjang tahun.

“Penyaluran beras SPHP yang sudah berjalan mulai awal tahun ini sudah dimassive-kan melalui para pedagang pengecer dan retail-retail modern, untuk itu kami perlu lihat langsung dan memastikan program ini berjalan tepat sasaran” tambah Buwas.

