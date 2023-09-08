Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Air Sumur Warga Gunung Sindur Tercemar BBM, Ini Penjelasan Pertamina

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |17:54 WIB
Air Sumur Warga Gunung Sindur Tercemar BBM, Ini Penjelasan Pertamina
Air Sumur Bercampur Minyak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat melakukan pengecekan atas laporan warga yang menduga adanya kontaminasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax pada air di sumur warga.

Sebelumnya, viral air sumur warga di Kampung Nagrog, Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor tercemar bahan bakar minyak (BBM) yang diduga jenis Pertamax.

"Dari hasil pengecekan tidak terdapat kontaminasi BBM dan tidak terdapat kebocoran pada tangki pendam. Sementara itu, dari sampel air yang di bawa oleh warga dari sumur yang berjarak 4-5 rumah dari SPBU, terindikasi tercampur oleh BBM jenis Pertalite namun posisi perumahan warga di dataran yang lebih tinggi dan berjarak 100m-150 m atau sekitar tiga sampai empat rumah dari belakang SPBU," jelas Area Manager Communication, Relation & CSR Regional Jawa Bagian Barat Pertamina Patra Niaga Eko Kristiawan dalam keterangan resmi, Jumat (8/9/2023).

Dia menjelaskan, saat ini sudah dilakukan mediasi dengan Warga yang terkontaminasi di hadiri oleh warga, SBM Pertamina, perwakilan pihak SPBU, Kelurahan, Kecamatan, Danramil dan Satpol PP dengan berujung damai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190777/pertamina-0JOt_large.jpg
Punya Nilai Strategis di Mata Investor, Pertamina Perkuat Reputasi Global Pakai Strategi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190383/migas-JQzc_large.jpg
Dukung Ketahanan Energi, Teknologi Jaga Produksi Migas Sumur Mature
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189854/lpg_pertamina-c4iy_large.jpg
Pertamina Salurkan 983 Tabung LPG Dukung Dapur Umum Korban Banjir di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189819/pertamina-kiLv_large.jpg
Pertamina Pasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189164/pertamina-Fxd8_large.jpg
ESG Rating Pertamina Naik ke BBB Berkat Penguatan Tata Kelola hingga Langkah Dekarbonisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188543/bbm_pertamina-P2MW_large.jpg
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement