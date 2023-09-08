Air Sumur Warga Gunung Sindur Tercemar BBM, Ini Penjelasan Pertamina

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat melakukan pengecekan atas laporan warga yang menduga adanya kontaminasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax pada air di sumur warga.

Sebelumnya, viral air sumur warga di Kampung Nagrog, Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor tercemar bahan bakar minyak (BBM) yang diduga jenis Pertamax.

"Dari hasil pengecekan tidak terdapat kontaminasi BBM dan tidak terdapat kebocoran pada tangki pendam. Sementara itu, dari sampel air yang di bawa oleh warga dari sumur yang berjarak 4-5 rumah dari SPBU, terindikasi tercampur oleh BBM jenis Pertalite namun posisi perumahan warga di dataran yang lebih tinggi dan berjarak 100m-150 m atau sekitar tiga sampai empat rumah dari belakang SPBU," jelas Area Manager Communication, Relation & CSR Regional Jawa Bagian Barat Pertamina Patra Niaga Eko Kristiawan dalam keterangan resmi, Jumat (8/9/2023).

Dia menjelaskan, saat ini sudah dilakukan mediasi dengan Warga yang terkontaminasi di hadiri oleh warga, SBM Pertamina, perwakilan pihak SPBU, Kelurahan, Kecamatan, Danramil dan Satpol PP dengan berujung damai.