Bank Muamalat Dorong Pertumbuhan Pembiayaan Properti

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |18:19 WIB
JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menggarap target market di segmen pembiayaan konsumer dengan merilis program KPR Hijrah Baitullah.

Program ini menawarkan pembiayaan kepemilikan rumah sekaligus memperoleh kesempatan berangkat untuk beribadah haji atau umrah sekeluarga.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan menyatakan, KPR Hijrah Baitullah diluncurkan seiring dengan strategi bisnis bank pertama murni syariah ini yang ingin fokus pada segmen ritel konsumer dimana KPR akan menjadi kontributor terbesar. Nantinya, porsi pembiayaan ritel konsumer akan menjadi 60% dan segmen enterprise menjadi 40%.

“Kami ingin mengoptimalkan potensi pasar sektor properti yang masih cukup prospektif sesuai dengan fokus perusahaan di segmen ritel. Selain itu, program ini juga memberikan benefit lebih karena turut mengajak nasabah untuk berhaji sedini mungkin yang mana sejalan dengan program Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/9/2023).

Pada program ini nasabah akan mendapatkan manfaat lebih yaitu pembiayaan rumah (KPR) sekaligus mendapatkan tabungan iB Hijrah Haji/Umrah sebesar Rp25 juta yang dapat dimanfaatkan untuk pendaftaran porsi haji atau biaya umrah bagi yang sudah berhaji.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
