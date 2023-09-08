Singapura Impor Listrik Rendah Karbon dari Indonesia, Luhut Berikan Syarat Ini

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memberikan syarat khusus terkait keinginan Singapura mengimpor green electricity atau listrik rendah karbon dari Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan, salah satu syarat yang harus dipenuhi developer adalah membangun pabrik panel surya (solar panel) di Indonesia.

BACA JUGA: Anak Buah Luhut Sebut Banyak Negara Belajar dari Indonesia soal Hilirisasi

"Intinya itu yang kita syaratkan adalah pabriknya buatan Indonesia, jadi solar panel dan baterai buatan Indonesia kalau mau ekspor," ujar Rachmat saat penutupan Indonesia Sustainability Forum 2023 di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (8/9/2023).

Singapura dan Indonesia sudah resmi menyepakati kerja sama perdagangan listrik renda karbon. Pada tahap awal atau kurun waktu 2026-2027, pemerintah melalui developer akan menyuplai green electricity sebesar 2 Gigawatt (GW).

Adapun total listrik yang dibutuhkan Singapura hingga 2035 mencapai 4 GW. Dari nominal green electricity itu, 50 persen akan diimpor dari Indonesia.