HOME FINANCE HOT ISSUE

ISF 2023 Berakhir Sukses dengan Sejumlah Kemitraan Penting

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |21:16 WIB
ISF 2023 Berakhir Sukses dengan Sejumlah Kemitraan Penting
ISF 2023 Berakhir sukses (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Indonesian Sustainability Forum (ISF) 2023, salah satu perhelatan terbesar global mengenai isu-isu keberlanjutan di Asia Pasifik telah ditutup.

Penutupan itu dengan penandatanganan serangkaian Nota Kesepahaman (MoU yang akan berkontribusi kepada transisi energi hijau dan ekonomi inklusif yang lebih cepat di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menyatakan agenda IDF bukanlah kegiatan yang bersifat check-the-box bagi pemerintah dan dunia usaha.

"Agenda keberlanjutan lebih merupakan sebuah perubahan model bisnis dalam konsumsi dan pertumbuhan, untuk memastikan bahwa kemajuan menuju kemakmuran dapat terus berlanjut dengan cepat, sekaligus melindungi planet kita. Dalam konteks ini, kemitraan sektor publik dan swasta dapat mendukung terciptanya ekosistem untuk bisnis hijau dan baru untuk tumbuh," kata Rachmat menutup acara ISF 2023 di Hotel Park Hyatt, Jakarta (8/9/2023).

Rachmat mengatakan kolaborasi internasional dapat menjadi kunci untuk meruntuhkan hambatan bagi dunia dalam merangkul pertumbuhan keberlanjutan. Khususnya hambatan tingginya pembiayaan, keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya manusia.

