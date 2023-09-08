Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wapres: Pandemi Global Terjadi Imbas Ketimpangan Ekonomi

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |21:21 WIB
Wapres: Pandemi Global Terjadi Imbas Ketimpangan Ekonomi
Wapres Maruf Amin bicara soal ekonomi global (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan saat ini terjadi pandemi Global akibat ketimpangan ekonomi baik kekayaan dan pendapatan masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri.

"Distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata telah menjadi sebuah pandemi global yang membutuhkan penanganan serius dari para pemimpin politik dan bisnis," ungkap Wapres dalam sambutannya pada World Islamic Entrepreneur Summit 2023 di Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (8/9/2023).

Penyelesaian persoalan ini, lanjut dia, adalah pilihan politis yang mesti dilakoni secara sadar dan sengaja, agar pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan.

Selain itu, Wapres mengatakan lanskap perekonomian dunia dalam dua dekade terakhir diyakini telah memperparah jurang ketimpangan.

"Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, khususnya negara-negara berkembang, untuk mengoptimalkan segala kesempatan yang mengemuka di tengah begitu menantangnya kondisi ekonomi dan geopolitik global, untuk membangun demokrasi ekonomi," katanya.

Halaman:
1 2
