Tol Bocimi Tersambung hingga Sukabumi Barat, Siapa yang Garap?

JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian menyatakan kelanjutan pembangunan ruas tol Bocimi (Bogor - Ciawi - Sukabumi) Seksi 3 Cibadak-Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km masih menunggu kesepakatan pengusahaan jalan tol antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) dan PT Hutama Karya (HK).

"Bocimi itu kan kemungkinan SMI akan masuk sama HK. Kita harus selesaikan dulu PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan tol) nanti apakah kita akan split PPJT -nya atau SMI akan masuk keseluruhannya sehingga nanti jelas," ujar Hedy dikutip, Jumat (8/9/2023).

BACA JUGA: Daftar 5 Ruas Jalan Tol Baru di Trans Sumatera

Hedy mengatakan Waskita Karya yang sebelum telah merampungkan pembangunan seksi 2 Cigombong-Cibadak sudah dipastikan tidak dapat melanjutkan proyek tersebut. Hal itu tidak terlepas dari masalah restrukturisasi oleh BUMN karya tersebut. Sehingga proyeknya dilanjutkan oleh investor baru.

"Kalau Waskita kan sudah tidak sanggup, jadi perlu ada yang masuk Investor baru. SMI dan atau Hutama karya. Nanti pak Herry TZ (Dirjen Pembiayaan Infrastruktur) yang menentukan," lanjutnya.

BACA JUGA: Ini 3 Jalan Tol Pertama dan Tertua di Indonesia

Namun demikian salah satu opsi yang saat ini tengah digodok adalah dengan melakukan pembagian PPJT antara PT SMI dan PT Hutama Karya. Sehingga masing-masing bisa menjadi operator jalan tol tersebut.