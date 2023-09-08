Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Bocimi Tersambung hingga Sukabumi Barat, Siapa yang Garap?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |21:26 WIB
Tol Bocimi Tersambung hingga Sukabumi Barat, Siapa yang Garap?
Ilustrasi jalan tol Bocimi (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian menyatakan kelanjutan pembangunan ruas tol Bocimi (Bogor - Ciawi - Sukabumi) Seksi 3 Cibadak-Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km masih menunggu kesepakatan pengusahaan jalan tol antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) dan PT Hutama Karya (HK).

"Bocimi itu kan kemungkinan SMI akan masuk sama HK. Kita harus selesaikan dulu PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan tol) nanti apakah kita akan split PPJT -nya atau SMI akan masuk keseluruhannya sehingga nanti jelas," ujar Hedy dikutip, Jumat (8/9/2023).

Hedy mengatakan Waskita Karya yang sebelum telah merampungkan pembangunan seksi 2 Cigombong-Cibadak sudah dipastikan tidak dapat melanjutkan proyek tersebut. Hal itu tidak terlepas dari masalah restrukturisasi oleh BUMN karya tersebut. Sehingga proyeknya dilanjutkan oleh investor baru.

"Kalau Waskita kan sudah tidak sanggup, jadi perlu ada yang masuk Investor baru. SMI dan atau Hutama karya. Nanti pak Herry TZ (Dirjen Pembiayaan Infrastruktur) yang menentukan," lanjutnya.

Namun demikian salah satu opsi yang saat ini tengah digodok adalah dengan melakukan pembagian PPJT antara PT SMI dan PT Hutama Karya. Sehingga masing-masing bisa menjadi operator jalan tol tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191243/jalan_tol-gc9G_large.jpg
Tol Prosiwangi Dibuka Gratis 16 Hari Selama Nataru, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement