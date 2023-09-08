Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Jenis Rokok yang Punya Kandungan Nikotin Terbesar

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |08:42 WIB
Jenis Rokok yang Punya Kandungan Nikotin Terbesar
Ilustrasi jenis rokok yang mengandung nikotin (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Mengupas jenis rokok yang punya kandungan nikotin terbesar menarik untuk dikulik. pasalnya bahaya nikotin pada rokok bisa memberikan gangguan pada kesehatan tubuh.

Apalagi, rokok adalah produk yang mengandung zat-zat yang bersifat adiktif (menimbulkan kecanduan). Terdapat 4000 macam zat kimia, antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik.

Lantas apa saja jenis rokok yang punya kandungan nikotin terbesar di Indonesia? Jawabannya adalah jenis sigaret kretek mesin.

Hal ini diungkapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan kadar nikotin pada rokok yang paling tinggi beredar di Indonesia saat ini sebesar 4 miligram (mg).

Di negara lain, kadar nikotin dalam rokok yang boleh beredar dibatasi maksimal hanya 1,5 mg. Adapun, kadar nikotin yang paling banyak ditemui di pasaran Indonesia yakni sebesar 25,5 mg untuk jenis sigaret kretek mesin.

Halaman:
1 2
