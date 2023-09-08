Lido Music & Arts Center Resmi Beroperasi, Dibuka Konser Perdana LMAC Music For All Fest 2023

JAKARTA - Lido Music & Arts Center (LMAC) yang merupakan world-class outdoor venue pertama di Indonesia milik PT MNC Land Tbk (KPIG), resmi dibuka dengan penyelenggaraan LMAC MUSIC FORALL FEST pada tanggal 8-9 September 2023, konser yang berkolaborasi dengan MNC Media & Entertainment. Konser, event olahraga, dan pertunjukan hiburan akan rutin diadakan di LMAC, mengajak para pengunjung untuk melepaskan diri sejenak dari rutinitas di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, berbagi waktu dengan alam sambil merayakan keragaman seni budaya serta ekspresi kreatif musisi dan seniman yang menginspirasi.

LMAC akan mendukung program pemerintah sebagai destinasi wisata baru untuk kemajuan industri musik dan seni budaya Indonesia berskala nasional hingga internasional. Lido Music & Arts Center Resmi Beroperasi dengan Konser Perdana LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, festival musik akbar yang menghadirkan berbagai musisi ternama, termasuk empat musisi internasional asal Korea: Taeyang, The Rose, Apink, dan Secret Number, serta musisi-musisi hits Tanah Air: Rizky Febian, Mahalini Raharja, Fourtwnty Music, DJ Dipha Barus, Gigi Band, Maliq & D’Essentials, dan Weird Genius.

