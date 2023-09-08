Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Lido Music & Arts Center Resmi Beroperasi, Dibuka Konser Perdana LMAC Music For All Fest 2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |11:44 WIB
Lido Music & Arts Center Resmi Beroperasi, Dibuka Konser Perdana LMAC Music For All Fest 2023
Lido Music & Art Center di KEK Lido Resmi Dibuka. (Foto: Okezone.com/MNC Land)
A
A
A

JAKARTA - Lido Music & Arts Center (LMAC) yang merupakan world-class outdoor venue pertama di Indonesia milik PT MNC Land Tbk (KPIG), resmi dibuka dengan penyelenggaraan LMAC MUSIC FORALL FEST pada tanggal 8-9 September 2023, konser yang berkolaborasi dengan MNC Media & Entertainment. Konser, event olahraga, dan pertunjukan hiburan akan rutin diadakan di LMAC, mengajak para pengunjung untuk melepaskan diri sejenak dari rutinitas di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, berbagi waktu dengan alam sambil merayakan keragaman seni budaya serta ekspresi kreatif musisi dan seniman yang menginspirasi.

LMAC akan mendukung program pemerintah sebagai destinasi wisata baru untuk kemajuan industri musik dan seni budaya Indonesia berskala nasional hingga internasional. Lido Music & Arts Center Resmi Beroperasi dengan Konser Perdana LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, festival musik akbar yang menghadirkan berbagai musisi ternama, termasuk empat musisi internasional asal Korea: Taeyang, The Rose, Apink, dan Secret Number, serta musisi-musisi hits Tanah Air: Rizky Febian, Mahalini Raharja, Fourtwnty Music, DJ Dipha Barus, Gigi Band, Maliq & D’Essentials, dan Weird Genius.

PT MNC Land Tbk Ditargetkan untuk mulai beroperasi pada akhir tahun 2023, lapangan Golf 18-Hole berstandar World Championship yang didesain oleh Ernie Els ini memiliki luas area 83 Ha, dilengkapi dengan clubhouse mewah rancangan Oppenheim Architecture, private clubhouse, serta berbagai fasilitas hiburan hingga F&B.

Lapangan Golf 18-Hole berstandar World Championship, Golf Club, dan Private Clubhouses Penambahan 124 kamar hotel di area Lido Lake Resort yang akan rampung pada akhir 2024.

Rangkaian fasilitas modern yang ditawarkan Lido Skyview Resort juga akan terintegrasi dengan Lido Adventure Park (outbound terbesar di Asia Tenggara yang berada di tepi Danau Lido). Lido Skyview Resort

Sejumlah hunian mewah, villa eksklusif, dan kondominium berkelas dunia yang menawarkan pengalaman terbaik bagi komunitas high-end dan menjadi pelopor gaya hidup berkualitas.  Hunian Mewah, Villa Eksklusif, dan Kondominium

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement