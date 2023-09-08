Bolehkah Akun Gojek Dipakai Orang Lain? Cek Faktanya

Segini Potongan Driver Gojek 2023an diulas dalam artikel ini. Adapun beberapa perusahaan transportasi online ini melarang menggunakan akun orang lain dalam memesan aplikasinya.

" Demi alasan keamanan, kami tidak mengizinkan adanya kegiatan berbagi akun dengan pengguna lainnya," tulis pernyataan Gojek dalam laman resminya.

Lantas bolehkah akun gojek dipakai orang lain? Jawabannya itu tergantung pengguna akun apakah yang menggunakannya masih keluarga atau malah bukan orang terdekat.

Namun, aplikasi Gojek pun memperingatkan berbagi akun dapat mengindikasikan adanya penipuan seperti pembajakan akun dan pencurian saldo GoPay. Segala tindakan tersebut tidak akan toleransi dengan alasan apapun.

Selain itu, berbagi akun dengan orang lain dapat menimbulkan masalah keamanan yang serius.