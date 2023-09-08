Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bolehkah Akun Gojek Dipakai Orang Lain? Cek Faktanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |07:41 WIB
Bolehkah Akun Gojek Dipakai Orang Lain? Cek Faktanya
Ilustrasi bolehkan akun Gojek dipakai orang lain (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Pertanyaan bolehkah akun Gojek dipakai orang lain akBACA JUGA:

Segini Potongan Driver Gojek 2023an diulas dalam artikel ini. Adapun beberapa perusahaan transportasi online ini melarang menggunakan akun orang lain dalam memesan aplikasinya.

" Demi alasan keamanan, kami tidak mengizinkan adanya kegiatan berbagi akun dengan pengguna lainnya," tulis pernyataan Gojek dalam laman resminya.

Lantas bolehkah akun gojek dipakai orang lain? Jawabannya itu tergantung pengguna akun apakah yang menggunakannya masih keluarga atau malah bukan orang terdekat.

Namun, aplikasi Gojek pun memperingatkan berbagi akun dapat mengindikasikan adanya penipuan seperti pembajakan akun dan pencurian saldo GoPay. Segala tindakan tersebut tidak akan toleransi dengan alasan apapun.

Selain itu, berbagi akun dengan orang lain dapat menimbulkan masalah keamanan yang serius. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190475/goto-O9Th_large.jpg
Dimulai Januari 2026, Driver Gojek dan Keluarga Lulusan D3-S1 Bisa Cari Kerja Lewat Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/278/3190418/goto-wF6p_large.jpg
GOTO Resmi Angkat Hans Patuwo Jadi Dirut Gantikan Patrick Walujo, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187710/gojek-ulMz_large.jpg
Ratusan Driver Gojek Penyandang Tunarungu Dapat Rompi Khusus, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185502/goto-Fi9Y_large.jpg
Profil Hans Patuwo, Calon CEO GOTO Pengganti Patrick Walujo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185496/patrick_walujo-7ncb_large.jpg
Patrick Walujo Mundur dari CEO Gojek (GOTO), Digantikan Hans Patuwo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182196/hadi-AZdK_large.jpg
Istana Ungkap Merger GoTo dan Grab, Libatkan Danantara 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement