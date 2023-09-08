JAKARTA- Berikut cara daftar driver Grab dan syarat lengkap yang bisa Anda pelajari. Pasalnya, salah satu layanan transportasi online ini populer di banyak negara, termasuk Indonesia.
Perusahaan transportasi online asal Malaysia ini juga membuka peluang usaha. Basal Bagi mereka yang ingin mencari penghasilan tambahan atau mencari pekerjaan baru, tidak ada salahnya menjadi seorang driver Grab Bike.
Simak cara daftar driver Grab Bike dan syarat lengkap yang harus dipenuhi di Indonesia menghimpun berbagai sumber:
-Syarat daftar driver Grab Bike
1. Warga Negara Indonesia (WNI) minimal berusia 18 tahun dan maksimal 60 tahun
2. Sehat dinyatakan dengan surat keterangan dokter
3. Mampu membaca dan menulis