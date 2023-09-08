Advertisement
SMART MONEY

Ini Tips Tutup Poin Gojek, Disimak Ya

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |22:01 WIB
Ini Tips Tutup Poin Gojek, Disimak Ya
Tips Tutup Poin Gojek (Foto: Okezone)
JAKARTA - Tips tutup poin Gojek? Untuk mendapatkan keuntungan bonus bagi para driver, maka driver gojek perlu meraih tutup poin. Akan tetapi untuk cara mencapai target poin gojek pun berbeda-beda.

Merangkum dari sumber informasi Okezone Jumat (8/9/2023) untuk di salah satu daerah mengharuskan meraih 20 poin dengan skema 14 poin mendapatkan Rp15.000, 16 poin mendapatkan Rp25.000 dan 20 poin mendapatkan Rp40.000.

Jika meraih poin maksimal dalam satu hari maka akan mendapat bonus pendapatan Rp80.000.

Perolehan poin ini menjadi acuan para driver gojek agar dapat menyelesaikan pekerjaan mereka.

Cara untuk mendapatkan poin tentunya seorang driver gojek harus mendapatkan orderan. Berikut beberapa informasi menarik untuk tips bagaimana menutup poin Gojek dan bagaimana cara mendapatkan poinnya.

Halaman:
1 2
