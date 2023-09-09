Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat Tipis, Harga Minyak Jadi Sorotan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |07:21 WIB
Wall Street Menguat Tipis, Harga Minyak Jadi Sorotan
Wall Street Ditutup Menguat. (foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street mengakhiri perdagangan minggu ini di zona hijau. Indeks S&P 500 ditutup sedikit lebih tinggi pada perdagangan Jumat.

Meski berakhir menguat, Wall Street mencatat penurunan mingguan karena investor khawatir terhadap suku bunga dan cemas terhadap data inflasi AS yang diumumkan pekan depan.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 75,86 poin, atau 0,22%, menjadi 34.576,59, S&P 500 (.SPX) bertambah 6,35 poin, atau 0,14%, menjadi 4.457,49 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 12,69 poin, atau 0,09% menjadi 13.761,53.

Investor khawatir terhadap kenaikan harga minyak dan khawatir menjelang Indeks Harga Konsumen (CPI) untuk bulan Agustus, yang akan dirilis pada 13 September, mencari sinyal mengenai kemungkinan pergerakan suku bunga Federal Reserve.

Menurut FedWatch dari Grup CME, para pedagang bertaruh pada kemungkinan 93% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga pada tingkat saat ini setelah pertemuan berikutnya berakhir pada 20 September, mereka memperkirakan peluang sebesar 53,5% untuk jeda lagi pada pertemuan bulan November.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun lebih rendah, dan kenaikan imbal hasil Treasury AS bertenor 2 tahun pada hari Jumat tampaknya memberikan tekanan pada saham.

"Kondisinya telah berubah dalam beberapa pekan terakhir karena kenaikan suku bunga. Masyarakat mempertanyakan apakah ini merupakan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi. Apakah suku bunga yang lebih tinggi akan menyebabkan perlambatan sehubungan dengan berkurangnya kelebihan tabungan konsumen," kata Kepala Ekuitas AS UBS Global Wealth Management, David Lefkowitz, dilansir dari Reuters, Sabtu (9/9/2023).

Untuk minggu ini yang dipersingkat karena libur Hari Buruh pada Senin membuat S&P 500 turun 1,3%, sedangkan Nasdaq kehilangan 1,9% dengan keduanya menghentikan kenaikan dua minggunya. Dow turun 0,8%.

Sementara itu, Apple (AAPL.O) berhasil memperoleh kenaikan kecil sebesar 0,3% pada hari Jumat, meskipun penutupannya di USD178,18 berada sekitar USD2 di bawah sesi tertingginya karena reli kehilangan tenaga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement