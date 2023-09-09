10 Saham Terbaik di Perdagangan Pekan Ini

Saham Terbaik di Pekan Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 10 saham yang mengalami kenaikan cukup signifikan sepanjang perdagangan di pekan ini. Ada saham yang meroket hingga 88,24%.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan sebesar 0,76% atau berada di posisi 6.924.

Untuk indeks sektoral yang menguat diantaranya sektor energi 2,26%, bahan baku 2,68%, infrastruktur 1,12%, transportasi 2,40%. Sedangkan yang melemah ada sektor industri 0,12%, non siklikal 2,31%, siklikal 1,01%, kesehatan 0,32%, keuangan 1,53%, properti 2,62%, teknologi 0,17%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (9/9/2023), berikut 10 emiten lain yang mengalami penguatan:

1. PT Telefast Indonesia Tbk (TFAS) melesat 88,24% di Rp.1.600 dari Rp850.

2. PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) menguat 45,12% di Rp238 dari Rp164.

3. PT Wicaksana Overseas International Tbk (WICO) naik 42,50% di Rp171 dari Rp120.

4. PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk (KLAS) tumbuh 37,97% di Rp109 dari Rp79.