IHSG Masih dalam Tekanan di Perdagangan Pekan Depan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi masih dalam zona merah di pekan depan. Di mana selama pergerakan saham minggu ini, IHSG sudah turun 0,76%.

Technical Analyst Panin Sekuritas Christian Yuwono mengatakan, pelemahan terjadi karena kemarin IHSG sempat menguat signifikan.

"Ini dalam rangka bottoming ya untuk mencari titik rendah yaitu kita bisa lihat next support berada di 6.870 dan 6.800 seperti itu," ujar Christian dalam IDX 2nd Session Closing Market, Jumat (8/9/2023).

Christian juga mengimbau perhatikan level support yang masih belum tentu bisa bertahan atau tidak karena ini merupakan support terpenting.

"Jika ingin melanjutkan kenaikan ya sebenarnya koreksi yang sekarang ini masih cukup sehat secara jangka yang lebih menengah," ungkap Christian.

Untuk perdagangan minggu depan, masih akan ada tekanan namun terbatas karena adanya support tadi.

Dari sisi strategi untuk pelemahan yang sudah terbatas, investor bisa mengoleksi saham perbankan big caps.

"Bank big caps sudah turun ya, kalau kita lihat bank besar seperti BRI, Mandiri sudah mencapai all time high nya ya dan kalau kita lihat biasanya saham big caps ATH itu koreksi ya namun ini koreksi aman ya," jelas dia.