Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Meroket, Brent Tembus USD90/Barel

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |06:33 WIB
Harga Minyak Meroket, Brent Tembus USD90/Barel
Harga Minyak Mentah 2023. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak naik ke level tertinggi dalam sembilan bulan terakhir pada penutupan perdagangan Jumat. Harga minyak naik 1% dipicu kenaikan harga diesel berjangka AS dan kekhawatiran tentang ketatnya pasokan minyak setelah Arab Saudi dan Rusia memperpanjang pengurangan pasokan.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November naik 73 sen atau 0,8% menjadi USD90,65 per barel di London ICE Futures Exchange. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Oktober naik 64 sen atau 0,7%​​​​​​ menjadi USD87,51 per barel di New York Mercantile Exchange.

Kedua harga acuan minyak mentah tetap berada di wilayah overbought secara teknis selama enam hari berturut-turut, dengan penyelesaian Brent di tertinggi sejak 16 November. Sedangkan harga WTI merupakan yang tertinggi sejak 6 September.

Untuk minggu ini, kedua harga minyak acuan naik sekitar 2,0% menyusul kenaikan minggu lalu sekitar 5,0% untuk Brent dan sekitar 7,0% untuk WTI.

"Harga minyak mentah terus diperdagangkan berdasarkan faktor penawaran. Tidak ada yang meragukan bahwa OPEC+ akan menjaga pasar tetap ketat hingga musim dingin," Analis Pasar OANDA, Edward Moya, dikutip dari Antara, Sabtu (9/9/2023).

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya seperti Rusia dan Arab Saudi memperpanjang pengurangan pasokan sukarela mereka sebesar 1,3 juta barel per hari hingga akhir tahun.

Analis Commerzbank dalam sebuah catatannya menilai Arab Saudi mungkin akan kesulitan mengakhiri pemotongannya pada akhir tahun tanpa memicu penurunan harga.

Di AS, perusahaan-perusahaan energi pada minggu ini menambah satu rig minyak, peningkatan mingguan pertama sejak Juni, menurut perusahaan jasa energi Baker Hughes.

Meningkatnya harga solar AS juga mendukung harga minyak mentah bersama minyak pemanas berjangka yang naik sekitar 3,0%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165385/sumur_minyak-vClb_large.png
Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora Jadi Pembelajaran, Jangan Ada Korban Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/455/3156078/bahlil-FKiI_large.jpg
Sumur Minyak Masyarakat Dilegalkan, Bisa Raup Rp2 Juta per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151008/minyak-xiPZ_large.jpg
5 Negara Arab Penghasil Minyak Bumi Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151074/bahlil-qKnV_large.jpg
Bahlil Umumkan Aturan Legalisasi Sumur Minyak Rakyat 2 Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149687/minyak-boB3_large.jpg
Adu Sumber Kekayaan Minyak Bumi Iran dengan AS, Siapa Paling Kaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149681/selat_hormuz-H0Zm_large.jpg
Ini Dampak Ekonomi jika Selat Hormuz Resmi Ditutup Iran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement