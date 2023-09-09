KTT ASEAN Hasilkan Kerjasama Rp500 Triliun, Hipmi: Nilainya Fantastis

JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN menghasilkan kerjasama dengan nilai hingga Rp500 triliun. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari mengapresiasi Presiden Jokowi yang berhasil mengharumkan Indonesia di panggung dunia.

Akbar menilai, Indonesia sebagai Keketuaan ASEAN 2023 berjalan sukses. Pertama, soal ekonomi. KTT ASEAN mendapat 93 proyek kerja sama senilai USD38,2 miliar atau sekitar Rp586 triliun dari penyelenggaraan ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF).

"Pak Jokowi telah bekerja keras tahun ini, tepatnya ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN 2023. Menurut saya, nilai kerja sama ini cukup fantastis. Semoga kerja sama ini terealisasi dengan baik, sehingga rakyat mendapat hasilnya," ujar Akbar, Sabtu (9/9/2023).

Sekadar informasi, kerja sama AIPF digagas agar sektor swasta dan publik di kawasan Indo-Pasifik ASEAN bisa saling bekerja sama untuk menghasilkan proyek-proyek investasi di kawasan Indo-Pasifik. Di antaranya seperti pengembangan energi baru terbarukan, hidrogen, amonia, kilang alumina, rantai pasok baterai, serta infrastruktur jalan tol dan pelabuhan.

Akbar menyebut Jokowi konsisten menyuarakan kepentingan negara Indo-Pasifik, dan negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia.

"Karena sudah menjadi hak suatu negara untuk memakmurkan rakyatnya. Salah satunya dengan program hilirisasi yang sedang digalakkan Pemerintah," katanya.