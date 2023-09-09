Advertisement
HOT ISSUE

Menkominfo Budi Arie Ingin Pajaki Judi Online, Ini Alasannya

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |08:41 WIB
Menkominfo Budi Arie Ingin Pajaki Judi Online, Ini Alasannya
Menkominfo Usul Pajak Judi Online. (foto: Okezone.com/BBC Indonesia)
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie mengusulkan memungut pajak dari judi online. Hal ini disampaikan saat Budi Arie melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI 

Saat itu, Budi mengatakan bahwa judi online termasuk kejahatan trans-nasional karena server situsnya di luar negeri seperti Kamboja dan Filipina.

Mantan Ketua Relawan Pro Jokowi ini pun mengungkapkan bahwa ada pihak yang mengusulkan untuk memajaki judi online.

"Saya berdiskusi dengan banyak pihak bilang, ya sudah dipajakin saja. Dibuat terang dipajakin, kalau enggak kita juga kacau," ungkap Budi Arie, dikutip dari BBC Indonesia, Sabtu (9/9/2023).

Budi Arie pun menjelaskan, alasan di balik usulan itu agar uang dari Indonesia tak lari ke negara lain. Sebab di negara ASEAN hanya Indonesia yang tidak melegalkan perjudian.

"Saya bukan promotor. Coba kita kaji bersama, kalau enggak duit kita diambil negara-negara itu," ujarnya.

Menteri Budi menaksir uang lari ke luar negeri dari transaksi judi online mencapai Rp150 triliun dan nilainya semakin besar setiap tahun.

Itu mengapa muncul usulan dari sejumlah pihak kepadanya agar memajaki judi online.

