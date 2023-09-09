Transaksi Judi Online Rp150 Triliun di Indonesia Lari ke Luar Negeri

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie memperkirakan uang lari ke luar negeri dari transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp150 triliun. Nilai ini pun semakin besar setiap tahun.

Oleh karena itu, kata Budi Arie, muncul usulan dari sejumlah pihak kepadanya agar memajaki judi online. Dengan begitu negara tidak dirugikan dan anak-anak bisa dilindungi, Budi mengeklaim.

Dia pun menduga ada kelompok tertentu di negara lain yang memanfaatkan kampanye anti-judi di Indonesia.

"Masak sebagai bangsa bodoh banget sih. Jangan-jangan ada proxy-proxy dari negara lain yang suruh kita untuk anti judi di sini, duitnya ke negara itu," katanya.

BACA JUGA: Bareskrim Tangkap 11 Tersangka Kasus Judi Online Auto88 di Bali

"Kita harus realistis sebagai bangsa," sambung Budi Arie, dikutip dari BBC Indonesia, Sabtu (9/9/2023).