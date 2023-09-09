Tol Stabat-Kuala Bingai Segera Beroperasi Tanpa Tarif

JAKARTA - Jalan Tol Binjai–Langsa ruas Stabat–Kuala Bingai sepanjang 7,55 kilometer (km) akan beroperasi tanpa tarif dalam waktu dekat ini.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo menjelaskan, sebelumnya perseroan telah mengantongi Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang terbit pada tanggal 8 Agustus 2023.

Setelah penerbitan SLO itu disusul dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1138/KPTS/M/2023 Tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Binjai – Langsa Seksi Stabat – Tanjung Pura Segmen Binjai – Stabat.

“Ruas tol ini sudah pernah diuji coba dengan dioperasikan secara fungsional selama mudik Lebaran 2023 lalu yang dilalui lebih dari 24 ribu kendaraan,“ ujar Tjahjo, dikutip dari Antara, Jakarta, Sabtu (9/9/2023).

Dengan dikeluarkannya Kepmen tersebut, Hutama Karya siap mengoperasikan jalan tol ini serta telah menyiapkan sejumlah fasilitas. Sebanyak 100 personil siaga bersama dengan personil eksisting di seksi Binjai-Stabat juga dikerahkan yang terdiri dari petugas layanan operasi, derek, ambulans hingga patroli.

Tjahjo melanjutkan, selama masa beroperasi tanpa tarif, Hutama Karya akan melakukan sosialisasi secara masif mengenai aturan berkendara di jalan tol.

“Kami berharap selama masa sosialisasi ini masyarakat atau pengguna jalan tol yang melintas sudah mengetahui tata tertib yang berlaku di jalan tol dan memahami bahwa aturan di jalan tol berbeda dengan jalan nasional, terutama terkait penggunaan kartu uang elektronik hingga peraturan putar balik kendaraan,” ujar Tjahjo.

Meski belum bertarif, pengguna jalan tol tetap harus melakukan tapping kartu uang elektronik khususnya pengguna yang melintas dari arah Stabat menuju Kuala Bingai atau sebaliknya melalui Seksi Binjai-Stabat dimana Tol Binjai-Langsa seksi Binjai - Stabat tetap dikenakan tarif normal karena sudah beroperasi dengan tarif sejak lama.