Investasi, Harta Karun Migas Blok Jabung Bisa Dukung Target 1 Juta Barel

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan bahwa sumber daya di Wilayah Kerja (WK) Jabung yang dioperatori oleh PetroChina International Jabung Ltd (PCJL) masih sangat menjanjikan terutama untuk hidrokarbon, minyak, gas hingga kondensat.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menjelaskan dengan potensi sumber daya alam yang bisa dieksplorasi ini, SKK Migas mendorong agar PCJL bisa lebih agresif dalam melakukan investasi setelah mendapat perpanjangan kontrak kerja. Dia mengapresiasi upaya PCJL yang telah melakukan tajak sumur SB-D21 tanggal 22 Januari 2023 lalu yang merupakan salah satu tajak sumur tercepat 2023.

Secara keseluruhan, program pengeboran tahun ini diharapkan menambah produksi sebesar 1.122,62 BOPD (Barrel Oil Per Day) untuk minyak dan kondensat serta 24,30 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) untuk gas. Tahun sebelumnya, PCJL sukses mencapai target program pengeboran di 14 sumur minyak dan gas.

BACA JUGA: Dewan Energi Minta Sektor Migas dan Pengguna Jaga Kelangsungan Bisnis

"Salah satu komitmen perpanjangan kontrak PetroChina adalah mendorong pencarian sumber hidrokarbon yang baru untuk menambah cadangan yang ada. Sebab kita tahu bahwa wilayah kerja Petrochina termasuk salah satu tulang punggung bagi upaya mencapai target di tahun 2030," ujar Hudi dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu (9/9/2023).

Dengan optimalisasi sumber daya, teknologi hingga investasi, Hudi meyakini PCJL dapat menambah produksi yang selama ini telah dicapai. Menilik ke belakang pada tahun 2022 lalu realisasi lifting harian rata-rata sebesar 15.618 BOPD minyak dan kondensat serta 173 MMSCFD gas.

BACA JUGA: SKK Migas Bersama PetroChina Jabung Lakukan Sosialisasi Survei Seismik 2023

"Di antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lainnya, PetroChina berada di peringkat ketujuh untuk produksi minyak dan kondensat, serta peringkat kesembilan produksi dan salur gas bumi," sambungnya.

Dalam roadmap yang disampaikan PCJL kepada SKK Migas, di tahun ini akan dilakukan program pengeboran eksplorasi sebanyak dua sumur yaitu NEB- Sun1 (Sub Unconformity) yang menargetkan Formasi Lower Talang Akar dengan potensi sumberdaya P50 (rec) sebesar 101 MMBOE. Kemudian sumur lainnya adalah NEB Base-3 yang menargetkan interval basement dengan potensi sumberdaya P50 (rec) sebesar 24.5 MMBOE.