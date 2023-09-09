Advertisement
HOT ISSUE

IATA Yakin Harga Batu Bara Membaik hingga Akhir Tahun Ini

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |17:33 WIB
IATA Yakin Harga Batu Bara Membaik hingga Akhir Tahun Ini
IATA Yakin Harga Batu Bara Membaik. (Foto: okezone.com/Reuters)
JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) meyakini bahwa harga batu bara membaik hingga akhir tahun ini. Oleh karena itu, IATA membidik produksi batu bara sebesar 7 juta metrik ton (MT) pada 2024.

Presiden Direktur IATA Suryo Eko Hadianto menilai fluktuasi harga batu bara saat ini merupakan hal yang wajar. Pihaknya optimis, harga si emas hitam bakal terdongkrak tahun depan, bahkan lebih awal.

"Kami punya prediksi akhir tahun ini harganya akan membaik, angkanya seperti apa mungkin akan terkoreksi sedikit karena ada isu lingkungan dan sebagainya," kata Suryo.

IATA pun fokus untuk mendorong efisiensi pertambangan demi memangkas sejumlah beban produksi. IATA berencana membangun conveyor untuk memindahkan batu bara ke tongkang agar lebih efisien, murah, dan tepat waktu.

Conveyor didesain memiliki kapasitas 1.000 ton per jam. Dengan adanya sistem ini, waktu pengisian batu bara (loading time) ke tongkang hanya berkisar selama 10 jam, dari 24 jam jika memakai mekanisme pengangkutan dengan truk. Selebihnya, hal ini juga akan memangkas biaya. operator.

