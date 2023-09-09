Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLTU Batu Bara Dipensiunkan, RI Diminta Maksimalkan Sumber Energi

Himayatul Azizah , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |18:43 WIB
PLTU Batu Bara Dipensiunkan, RI Diminta Maksimalkan Sumber Energi
PLTU Batu Bara Dihentikan Apa Dampaknya? (Foto: okezone.com/ESDM)
JAKARTA - Indonesia jangan gegabah meninggalkan energi yang dimiliki dengan mengimpor sumber daya dari luar. Di mana saat ini ramai-ramai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dihentikan.

“Kita harus optimalkan kondisi sumber daya yang dimiliki untuk pembangkitan listrik di Tanah Air,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, Sabtu (9/9/2023).

Menurut Mulyanto, pada kesepakatan apapun dengan pihak luar, pemerintah harus berhati-hati menjaga kepentingan dalam negeri, terutama yang terkait dengan daya beli masyarakat secara luas.

“Jangan sampai kita harus impor, karena impor justru menyulitkan daya beli masyarakat. Itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga,” ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah tetap berdaulat dengan mempertahankan pembangkitan energi listrik dengan sumber daya yang melimpah di Indonesia.

Di mana pembangkitan listrik harus tetap mengacu pada situasi di Tanah Air.

“Walaupun kita sudah mengakui investment plan dari Just Energy Transition Partnership/JETP yang di dalamnya mengatur kebijakan investasi untuk penghentian PLTU, pemerintah tetap harus mengutamakan sumber daya dalam negeri,” tegasnya.

Pernyataan bernada imbauan itu diungkap Mulyanto seusai mengunjungi PLTU Suralaya yang shutdown unit sebesar 1,6 GW sejak 29 Agustus 2023. Saat itu Mulyanto juga memastikan bahwa emisi operasional PLTU Suralaya sudah terkelola dengan baik.

Halaman:
1 2
