Inilah Brand Rokok yang Pertama Kali Muncul di Indonesia

JAKARTA- Inilah brand rokok yang pertama kali muncul di Indonesia menarik diulas. Sebagai informasi, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat perokok aktif.

Hal ini membuat merek rokok banyak diproduksi di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan perokok aktif. Namun, banyak yang belum tahu ternyata ada brand rokok yang pertama kali muncul di Indonesia.

Lantas siapa brand rokok yang pertama kali muncul di Indonesia? Jawabannya adalah Kodok Nguntal Ulo. Merek ini dibuat oleh Nitisemito. Ialah sosok yang menggerakkan bisnis di sektor industri pembuatan rokok.

Sayangnya, rokok tersebut tidak bertahan lama di pasaran dan dianggap tidak membawa hoki. Ia pun mengubah merek tersebut menjadi “Tjap Bulatan Tiga” dengan logo tiga bulatan berwarna hijau di kemasan rokoknya.

BACA JUGA: Jenis Rokok yang Punya Kandungan Nikotin Terbesar

Perusahaan rokok Tjap Bulatan Tiga atau Bal Tiga berdiri pada 1914 di Desa Jati, Kudus. Selama 10 tahun beroperasi, Nitisemito berhasil membangun pabrik rokok di sebuah lahan yang luasnya mencapai enam hektare di desa tersebut.