Ternyata Ini Sosok Pemilik Paxel

JAKARTA - Ternyata ini sosok pemilik Paxel yang belum banyak orang tahu. Adapun perusahaan logistik ini didirikan oleh Johari Zein disebut-sebut menjadi co founder.

Berikut ini mengenai sosok pemilik Paxel:

Nama Johari Zein memang memiliki peran sangat besar dalam kemajuan perusahaan Paxel. Bisnis yang ditekuninya dengan tagline “Paketmu Sehari Sampai” berfokus pada perusahaan pengiriman berbasis teknologi yang berkomitmen untuk menyelesaikan tantangan jarak jauh di Indonesia.

Sosok pria keturunan Tionghoa yang kerap disapa Pak Jo ini merupakan anak bungsu dari lima bersaudara. Jauh sebelum perusahaan tersebut berkibar luas, sosok pria kelahiran Medan ini menganyam pendidikan di sekolah Katolik di Indonesia. Darah bisnisnya ternyata sudah mulai tubuh dan terlihat sejak dirinya masih menginjak 12 tahun.

BACA JUGA: Ini Sosok Pemilik Hutan Kota Plataran Tempat Gala Dinner KTT ASEAN 2023

-Perjalanan Kariernya:

Tepatnya pada jejang Sekolah Menengah Pertama (SMP), pria kelahiran 1954 ini sudah memulai bisnisnya dengan membuat tabloid dan menjualkannya pada teman sebaya sampai jenjang SMA (Sekolah Menengah Akhir).