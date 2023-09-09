Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Proyek Terowongan Bawah Laut IKN Baru Dibangun di Era Presiden Baru

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |15:17 WIB
Proyek Terowongan Bawah Laut IKN Baru Dibangun di Era Presiden Baru
Proyek Terowongan Bawah Laut di IKN Dibangun Setelah 2024. (Foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Pembangunan terowongan bawah laut atau (immersed tunnel) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal dimulai setelah 2024.

"Pembangunan tol terowongan bawah laut dilakukan setelah tahun 2024," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, dikutip dari Antara, Jakarta, Sabtu (9/9/2023).

Saat ini Kementerian PUPR sedang menyusun desain untuk tol terowongan bawah laut di IKN Nusantara.

"Kita sekarang membuat desainnya, karena pembangunan terowongan bawah laut merupakan suatu hal yang baru. Di tahun ini dan 2024 Kementerian PUPR menyusun Desain Teknis Terinci atau Detail Engineering Design (DED) untuk terowongan tersebut," katanya.

Pembuatan desain melibatkan konsultan atau pakar internasional, hal ini karena pembangunan proyek tersebut merupakan bidang infrastruktur yang benar-benar baru.

Sebagaimana diketahui, pembangunan immersed tunnel ini disiapkan untuk menjadi bagian dari Seksi 4 Jalan Tol Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Pembangunan immersed tunnel sesuai dengan konsep forest city yang diusung oleh IKN Nusantara.

Kementerian PUPR bisa saja membuat jembatan, namun dalam konteks menjaga lingkungan maka yang diutamakan adalah pembangunan immersed tunnel agar pengguna jalan tol dapat menyeberangi Teluk Balikpapan di ujung jalan tol ketika menuju Kawasan KIPP IKN Nusantara.

